In den Städten in Sachsen-Anhalt wächst wegen der eisigen Temperaturen die Sorge um Obdachlose. Eine Sprecherin der Bahnhofsmission in Magdeburg sagte, aktuell kämen vor allem Obdachlose, die sich vor Schnee und Kälte schützen wollten. Die Sprecherin verwies auf die Notlage wegen der Pandemie. Aktuell dürften sich weniger Menschen als sonst in einem Raum aufhalten. Die evangelische Stadtmission in Halle berichtete, dass sich spontan Menschen gemeldet hätten, um für Bedürftige zu spenden. Ein Sprecher der Diakonie Mitteldeutschland appellierte an die Gesellschaft, angesichts der Kälte nicht den Blick von Bedürftigen abzuwenden – sondern konkrete Hilfe anzubieten.

Wegen der eisigen Kälte wächst die Sorge um Obdachlose. (Symbolbild) Bildrechte: dpa