​Bei einen schweren Verkehrsunfall im Jerichower Land sind am Abend ein Mann ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem Wagen bei Gommern in den Gegenverkehr geraten und frontal in das Auto eines 57-Jährigen gefahren. Beide Autofahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Während der Unfallverursacher schwer und sein Beifahrer leicht verletzt wurde, starb der 57-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Unglücksursache ist noch unklar.