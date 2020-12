In Magdeburg wird das Angebot für obdachlose und bedürftige Menschen erweitert. Ab heute ist in der Stadt ein Bus unterwegs, in dem Menschen sich mit warmen Getränken und kostenloser Kleidung versorgen können. Organisiert haben das die Bahnhofsmission und der Verein Platz-machen. Sie teilten MDR SACHSEN-ANHALT mit, der Bus werde zunächst an ausgewählten Tagen jeweils anderthalb Stunden an verschiedenen Orten in der Landeshauptstadt Halt machen. Am Bus würden dann Tee, Kaffee und warme Kleidung an Obdachlose und Bedürftige verteilt.