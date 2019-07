Alle Wasserratten aufgepasst: Wer schwimmen lernen will, sollte heute ins Freibad in Tangermünde gehen. Denn dort beginnt ein Lehrgang für Kinder ab fünf Jahren. Laut dem Schwimmmeister Heiko Bartels dauert der Kurs zwei Wochen. Wahrscheinlich ist es der letzte, der im Freibad in diesem Jahr angeboten wird. "Außer das Interesse ist ungewöhnlich groß", so Bartels. Also ab ins Freibad!