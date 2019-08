Am Magdeburger Landgericht beginnt am Vormittag der Prozess um mehrere Prügelattacken an Straßenbahn-Haltestellen. Vor Gericht steht ein Mann, der im April am Hasselbachplatz einem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Außerdem wird dem Syrer vorgeworfen, auf eine Frau und einen weiteren Mann losgegangen zu sein. Der Mann schweigt zu den Anschuldigungen.