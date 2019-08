Bildrechte: Ecosia GmbH

Worum geht’s? Christian Kroll, geboren in Wittenberg, will mit der Suchmaschine Ecosia gegen den Klimawandel vorgehen. Gegründet hat Kroll Ecosia 2010 in der Lutherstadt, seit 2015 hat die Firma ihren Sitz in Berlin und beschäftigt heute fast 50 Menschen.



Wieso ist das interessant? Ecosia ist die erste ökologische Suchmaschine. 80 Prozent der Einnahmen werden an Baumpflanz-Projekte weltweit gespendet. Mittlerweile sind so fast 65 Millionen Bäume gepflanzt worden. Ganz nebenbei stellt sein Unternehmen eine grundsätzliche Frage: Ist unser Wirtschaftssystem angesichts des Klimawandels das richtige?



Wie geht es weiter? Für den Gründer ist es selbstverständlich, die "Fridays for future" Bewegung zu unterstützen. Seit es die Bewegung gibt sind laut Kroll auch die Zugriffszahlen bei Ecosia gestiegen. Eines der nächsten Ziele von Ecosia: Wenn jemand nach einer Reise sucht, will die Suchmaschine die nachhaltige Art bevorzugt anzeigen.