Martin Reichardt, Landeschef der AfD: Der Rückzug von Kramp-Karrenbauer ist Zeichen für das desolate Auftreten der CDU in Thüringen und dafür, dass dass [...] Andienen an eine linke Volksfront in der CDU vermutlich keine Mehrheit hat", sagte Reichardt.



Die konservativen Kräfte in der CDU müssten nun Farbe bekennen und lauter werden. Die CDU müsse sich klar äußern, dass mit ihnen "linke Volksfront-Mehrheiten nicht zu machen sind" und dass die CDU auch die Regierungsbeteiligung linker und linksradikaler Parteien in allen Bundesländern verhindere. Bildrechte: dpa