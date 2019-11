Für das Personaldebakel ist vor allem Stahlknecht verantwortlich – aber nicht allein. Üblicherweise werden neue Staatssekretäre vom verantwortlichen Minister verkündet; im Fall Wendt aber waren es Stahlknecht und Ministerpräsident Reiner Haseloff gemeinsam. Auch der Regierungschef hielt diese Besetzung für eine glänzende Idee. Vermutlich wollte er am Freitag beim laufenden CDU-Parteitag in Leipzig ein Zeichen setzen – eine fatale Fehleinschätzung.

Schöne Sache heute in Tangerhütte: Dort werden ab 9 Uhr Weihnachtsbäume verschenkt, 250 an der Zahl. Möglich macht das ein landwirtschaftliches Unternehmen, das die Blauflichten spendet. Das Angebot richtet sich vor allem an Kitas, Heime oder gemeinnützige Vereine. Wer eine Blaufichte abbekommen möchte, sollte heute an den Stadtrand kommen. Tipp: In den Seelenbinder-Ring fahren und dann der Beschilderung "Altmark-Tanne" folgen.