Es klingt ein wenig wie im Film: Jemand verkauft falsche Goldbarren zum Preis von echtem Gold. Genau das wird einem Mann vorgeworfen, der sich ab heute vor dem Landgericht in Halle verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, insgesamt 15 vermeintliche Goldbarren an den Mann gebracht zu haben. Es handelte sich Messing, der bloß mit einer Goldschicht überzogen war. Die Verkäufe hat der Mann zugegeben. Dass die Barren unecht waren, habe er selbst auch nicht gewusst.

Eine kleine Wespe ist einem Quadfahrer in Eisleben zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, als das Insekt während der Fahrt in seinen Helm gelangte. Der Quadfahrer stürzte ab, wurde aber nur leicht verletzt. Die Maschine fuhr allerdings selbst noch weiter und prallte gegen ein geparktes Auto.

Kleiner Nachtrag zu gestern, da hatten wir ja über ungeklärtes Schmutzwasser in der Elbe berichtet. Die Städtischen Werke Magdeburg haben in dem Zusammenhang nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass Feuchttücher und Co. nicht ins Klo gehören. Da kommt dann am Ende nämlich das hier dabei heraus: