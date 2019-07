Feuerwehrleute riskieren bei der Arbeit oft ihr eigenes Leben (Archivbild). Bildrechte: colourbox

Sie sind da, wenn es brennt und retten dabei Leben: freiwillige Feuerwehrleute. Doch ausgerechnet sie haben selbst große Sorgen und arbeiten vielerorts in Sachsen-Anhalt am Limit. Zum Teil fehlt es an moderner Technik oder an Mitgliedern. Das zeigen Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT.



Der SPD-Innenexperte Rüdiger Erben fordert, dass die Feuerwehrleute bei Aufgaben entlastet werden, für die sie eigentlich nicht zuständig sind. Als Beispiele nennt er die Beseitigung von Ölspuren oder den Transport von übergewichtigen Patienten für Rettungsdienste.



Über die Situation bei den Feuerwehren werden wir im Laufe des Tages noch ausführlicher berichten.