Schönen Dienstagmorgen allerseits! Ich hoffe, Ihnen geht's gut und Sie sind trotz früher Stunde schon putzmunter. Luca Deutschländer ist mein Name und mein Auftrag für heute ist wieder klar: Ich schicke Sie gut informiert in den Dienstag. Bis 11 Uhr gibt es hier im Morgenticker alles, was Sie heute aus und in Sachsen-Anhalt wissen sollten – und obendrauf die Geschichten, über die das Land spricht. Legen wir los. Und falls Sie Feedback oder Anregungen: Gern her damit in die Kommentare!



Los geht's heute mit einer Geschichte, die ganz sicher nicht alltäglich ist: Es ist die Geschichte von Dr. Carola Zemlin, Ärztin aus Wanzleben – und mit 75 Jahren immer noch im Dienst. Schauen Sie mal.