Nach einem Angriff auf einen Mann in Halle am Wochenende liegt der 29-Jährige im künstlichen Koma. Laut Polizei sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen den 22-Jährigen wurde gestern Haftbefehl erlassen. Er war Sonntag nach Zeugenhinweisen gefasst worden. Es laufen Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Das Opfer war in der Nacht zum Sonntag nahe des S-Bahnhofs Rosengarten attackiert worden. Der 29-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und musste notoperiert werden.