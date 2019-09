06:17 Uhr | Vierjähriger Ausreißer im Zug endeckt

Ein Vierjähriger ist seinen Eltern davon gelaufen und schnurstracks in einen Zug nach Halle gestiegen. Der kleine Junge fiel laut Bundespolizei einer Zugbegleiterin auf, als er am Sonntagabend alleine auf der Strecke Wittenberg-Halle unterwegs war. Die Frau nahm den Jungen in ihre Obhut und übergab ihn am Hauptbahnhof in Halle der Bundespolizei. Die Beamten riefen die besorgten Eltern an, die bis dahin vergeblich nach ihrem Sohn gesucht hatten. Wenig später holte der Vater seinen Vierjährigen vom Bahnhof ab.

06:01 Uhr | A38 nach Unfall zehn Stunden gesperrt

Ein tödlicher Unfall hat den Verkehr auf der A38 bei Merseburg für zehn Stunden lahmgelegt. Wegen der Bergungsarbeiten konnte erst heute Morgen ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Mittlerweile ist Sperrung komplett aufgehoben.



Der Verkehr staute sich am Abend teilweise bis zum Kreuz Rippachtal. Laut Polizei war am späten Nachmittag in Richtung Göttingen ein LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf einen anderen Lastwagen geprallt, der vor ihm im Stau stand. Der 34-jährige Mann wurde in der Kabine eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der andere Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die A 38 war zehn Stunden lang gesperrt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

05:57 Uhr | Hauptverdächtiger nach Messerangriff in Magdeburg wieder auf freiem Fuß

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Magdeburg ist der Hauptverdächtige wieder auf freiem Fuß. Der 42-Jährige wurde laut Polizei aus dem Gewahrsam entlassen. Er soll vor zwei Tagen an der Elb-Anlegestelle Petriförder einen 50-Jährigen niedergestochen haben. Das Opfer musste notoperiert werden. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr. Er soll bei dem Streit mit einer Eisenstange bewaffnet gewesen sein.

05:33 Uhr | Nach Anschlag: Islamische Gemeinde Aschersleben gibt nicht auf