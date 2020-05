Heute ist Internationaler Tag der Pflege. Dazu passt das Ergebnis des MDR-Talks "Fakt ist...!", der gestern Abend aus Magdeburg kam. Denn: Pflegekräfte sollten besser bezahlt werden – so haben es Branchenvertreter und Experten darin gefordert.



Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus (CDU), sagte, Pflege sei schon immer systemrelevant gewesen. In der aktuellen Corona-Krise werde das aber wirklich sichtbar. Er habe ein Papier ausgearbeitet, in dem er neben einer besseren Bezahlung auch einen besseren Personalschlüssel für die Alten- und Krankenpflege fordere. Pflegeheimchefin Natalia Kerner aus Magdeburg kritisierte in der Sendung, dass nach wie vor Schutzkittel und Corona-Tests fehlten. Altenpflegerin Silke Behrendt-Stannies verwies auf die enorme Mehrbelastung in der Corna-Krise. Hier die ganze Sendung: