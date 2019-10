06:29 Uhr | Von Auto angefahren: 13-Jährige stirbt

Bei einem Unfall im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine 13-Jährige ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Kind am Abend gemeinsam mit einem gleichaltrigen Mädchen am rechten Fahrbahnrand der Straße zwischen Mansfeld und Vatterode entlang gelaufen, als es von einem Auto erfasst wurde. Die 13-Jährige starb noch am Unfallort. Das andere Mädchen wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

06:18 Uhr | Prominente Unterstützung für Weißenfelser Basketballer

Wirbt für den Syntainics MBC: Charlie Sheen (Archivfoto) Bildrechte: IMAGO Wenn das mal keine filmreife Unterstützung ist: Hollywood-Star Charlie Sheen unterstützt die Basketballer von Syntainics MBC aus Weißenfels. Der Basketball-Bundesligist wirbt jetzt mit einer Videobotschaft für das Heimspiel gegen Bayern München Ende November. Dafür verantwortlich ist Marketing-Mitarbeiter Stefan Schedler. Der MBC hofft, dank des Videos mehr VIP-Tickets für das Spiel zu verkaufen. Vor gut zwei Jahren hatte übrigens Fußballtrainer Jürgen Klopp für den MBC geworben und viel Erfolg bei einem Spiel gewünscht. Einige Zeit später stiegen die Basketballer in die Bundesliga auf.

06:07 Uhr | Traktor im Altmarkkreis Salzwedel abgebrannt

Zwischen Pretzier und Ritzleben im Altmarkkreis Salzwedel ist gestern am späten Abend ein Traktor abgebrannt. Laut Polizei war er an der Bundesstraße 190 zwischen beiden Orten abgestellt. Der Traktor sei wohl wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen, hieß es in der Nacht von der Polizei. Das Feuer habe auch Strohballen neben dem Traktor in Brand gesteckt. Der Schaden liegt bei rund 200.000 Euro.

