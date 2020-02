Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Linie der CDU verteidigt, eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken generell auszuschließen. Mit einer Partei, die so denke und sich so äußere wie die AfD, könne es keine Zusammenarbeit geben – an keiner Stelle. Das sagte Spahn am Abend beim Politischen Aschermittwoch der CDU in Stendal.



Auch eine Zusammenarbeit mit der Linken komme nicht infrage, da die Partei noch immer ein ungeklärtes Verhältnis zur DDR habe und Kommunisten eine Plattform biete, so Spahn.



Fragen nach seinen Ambitionen auf den CDU-Parteivorsitz ist Spahn ausgewichen.

Spahn wird neben Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Armin Laschet als möglicher Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gehandelt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK