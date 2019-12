In Bitterfeld ist bei einem Brand am Ibu-tec-Standort ein Millionenschaden entstanden. Wie das Unternehmen mitteilte, war das Feuer bereits am Sonntag in einem Produktionsbereich für chemische Katalysatoren, zum Beispiel für die Autoindustrie, ausgebrochen. Der Sachschaden liege trotz zügiger Löscharbeiten im einstelligen Millionenbereich. Ibu-tec rechnet damit, dass die Produktion erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres wieder möglich sein wird.

Verkehrsminister Thomas Webel Bildrechte: imago/Christian Schrödter

Sachsen-Anhalts Städte sollen besser mit dem Umland verbunden werden. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) kündigte bei MDR SACHSEN-ANHALT an, den Nahverkehr besser miteinander vertakten zu wollen. Daran werde man im kommenden Jahr mit den Landkreisen und kreisfreien Städten weiter arbeiten. Vor allem gehe es darum, Züge besser mit Bussen zu verbinden. Erst zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember war in Osterweddingen ein 500.000 Euro teurer neuer Busbahnhof in Betrieb genommen worden, der auch Schnittstelle mit der Bahn sein soll.



Auch der Weiterbau der A14 in Richtung Norden soll in den kommenden Jahren deutlich vorankommen. Nach Angaben Webels wird 2020 demnach der Abschnitt zwischen Colbitz und Tangerhütte freigegeben und am Teilstück nach Lüderitz weiter gebaut. Der Abschnitt soll dann 2021 für den Verkehr freigegeben werden.