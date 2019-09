Es kann in der Familie passieren, im Kollegenkreis oder nach einem Unfall – bis zu 64.000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Herzstillstand. Doch was tun als Ersthelfer in so einer Situation, wenn jede Minute zählt? Im Rahmen eines großen Aktionstages hallescher Notärzte und Rettungsdienste kann heute jeder kostenlos die eigenen Kenntnisse über Wiederbelebung auffrischen und an Übungspuppen ausprobieren. An dem Aktionstag "Ein Leben retten" auf dem Markt beteiligen sich als Botschafter auch die HalleLions und die SaaleBulls.