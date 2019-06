Was sonst noch los ist 09:00 Uhr – Das Amtsgericht in Zeitz lädt zum Blick hinter die Kulissen ein. Während eines Tags der offenen Tür wird am Nachmittag die Ausstellung "Justiz im Nationalsozialismus" eröffnet.



16:00 Uhr – Party für Neugeborene: Das ist das heute das Motto in Naumburg Die Stadt lädt mit einer Bank alle Familien ein, deren Kids zwischen 1. Januar und 30. April 2019 geboren wurden. Für sie gibt's Geschenke.



18:00 Uhr – Im Harzmuseum in Wernigerode wird die Sonderausstellung "Design! – Bauhaus-Erbe in der DDR" eröffnet. Sie zeigt Ausstellungsstücke aus der Zeit zwischen 1950 und 1990.