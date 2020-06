Rechnung mit zwei Werten: Sind es zu wenige Lehrer oder ist es zu viel Unterricht? Bildrechte: imago/OR Medienvertrieb

An den Sekundar-und Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt soll der Unterricht gekürzt werden. Grund ist der Lehrermangel. Das steht in einem Erlass des CDU-Bildungsministeriums, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Demnach will Minister Marco Tullner (CDU) ab der 5. bis zur 10. Klasse die Stundenpläne in den Fächern Deutsch und Mathe reduzieren. Zudem soll es weniger Pflichtstunden in den Naturwissenschaften Biologie, Physik und Chemie geben. Betroffen von den Plänen sind insgesamt mehr als 50.000 Schüler.