Schon seit längerem gibt es in der Altmark Streit um die Schweinemastanlage in Demker. Den Anwohnern macht der Güllegestank zu schaffen. Nun hat das Landesverwaltungsamt in Halle entschieden, dass der Betreiber keine modernen Filter in die Ställe einbauen muss.



Der Landkreis will sich damit allerdings nicht zufrieden geben. Er besteht nach Angaben von Dezernent Denis Gruber weiter auf seiner Forderung. Nun könnte die Auseinandersetzung vor Gericht landen.



Der Landkreis hatte auch höhere Abluftschächte gefordert. Die gibt es inzwischen.