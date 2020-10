Noch ein Vergleich dazu. Unsere Nachbarn in Tschechien haben derzeit mit ganz anderen Werten zu kämpfen. Seit Tagen überschlagen sich dort die Neuinfektions-Rekorde. Zuletzt haben sich binnen 14 Tagen fast 500 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Das ist der höchste Wert in der EU. Ab morgen gelten dort daher neue Einschränkungen. So werden für drei Wochen die Schulen geschlossen, ebenso die Restaurants und Kneipen. Ministerpräsident Andrej Babiš kündigte Entschädigungen für die betroffenen Wirtschaftsbereiche an.

Selbst die Stadionwurst war in Halle wieder mit im Spiel – doch es hat nichts genützt. In der 3. Fußballliga hat der Hallesche FC die dritte Niederlage in Folge kassiert. Der HFC verlor vor 3.358 Fans gegen den FSV Zwickau 0 zu 2. Die Hallenser stehen aktuell auf Tabellenplatz 15 und müssen am Sonntag in Duisburg ran.