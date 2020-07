Gute Nachrichten kommen aus dem Burgenlandkreis: Dort ist entschieden, dass es in Zeitz auch weiterhin eine Geburtsstation geben soll. Der Kreistag hat am Abend einer entsprechenden Vereinbarung von Landkreis und Klinikbetreiber SRH zugestimmt. Sie sieht unter anderem vor, dass der Landkreis sich mit einem Zuschuss am Erhalt der Station beteiligen wird. Weitere Details wurden nicht bekannt. Nach der Übernahme des insolventen Klinikums Burgenlandkreis durch SRH war zeitweise nicht sicher, ob die Geburtsstation in Zeitz eine Zukunft hat.

Es ist kurz nach 5 Uhr am Dienstag, heute ist der 14. Juli 2020.



