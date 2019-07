Hallo zum Morgenticker! Bis 11 Uhr bekommen Sie hier alles, was heute in Sachsen-Anhalt wichtig ist.

In Stendal ist ein Mann in der Nacht von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei heute Morgen meldet, waren das Opfer und seine zwei Begleiter gegen 3:30 Uhr auf drei unbekannte Männer getroffen. Nachdem die beiden Begleiter davongelaufen waren, attackierten die drei Männer das Opfer. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Dort sagte er aus, dass Handy und Geldbeutel gestohlen worden seien. Die Polizei ermittelt.

Böllern verboten?! Wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht, dann sollte das künftig in Halle so sein. Bei der Stadt hat die Umwelthilfe Antrag auf weniger Feuerwerk zu Silvester gestellt. Anlass sei die hohe Feinstaubbelastung in Halle , hieß es. Besser wäre laut Umwelthilfe, das neue Jahr mit einem professionellen und zentral organisierten Feuerwerk zu begrüßen. Die Umwelthilfe hat diesen Antrag für 30 weitere deutsche Städte gestellt .

Auch wir in Sachsen-Anhalt kommen heute Morgen nicht umhin, nach Frankfurt am Main zu schauen. Am Hauptbahnhof hatte sich da gestern ja Schreckliches ereignet: Ein Mann aus Eritrea hatte einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE geschubst, der Junge starb. Die Mutter konnte sich retten. Nun hat eine Debatte über die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen begonnen. In der "Bild"-Zeitung hat der SPD-Verkehrspolitiker Burkert etwa eine unzureichende Aufsicht an Bahnsteigen bemängelt.