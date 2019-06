In Anhalt hat sich die Waldbrandgefahr weiter verschärft. Aufgrund der Hitze und der anhaltenden Trockenheit gilt seit heute für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die Stadt Dessau-Roßlau die Warnstufe 4.



In folgenden Regionen gilt die zweithöchste Warnstufe schon länger: im Landkreis Wittenberg, im Salzlandkreis, im Altmarkkreis Salzwedel, im Jerichower Land sowie in Stendal und Magdeburg.



Bereits gestern hatte es in Sachsen-Anhalt zwei Waldbrände gegeben. Im Wittenberger Ortsteil Wiesigk geriet eine ein Hektar große Waldfläche in Brand. In Cobbel im Landkreis Stendal standen laut Feuerwehr 50 bis 100 Quadratmeter Wald in Flammen.