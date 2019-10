Deutschlands Wälder sind zu retten – allerdings braucht es dafür viel Anstrengung. Das war der Tenor in der MDR-Sendung "Fakt ist!" gestern Abend. Der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Hermann Onko Aeikens (CDU), sagte, man müsse stabile Mischwälder bauen und dabei auch auf nicht so verbreitete Baumarten setzen. "Mit zusätzlichen 800 Millionen Euro für unsere Wälder wollen Bund und Länder gemeinsam die Umgestaltung voranbringen", so Aeikens.



Sachsen-Anhalts Umwelt-Staatssekretär Ralf-Peter Weber (Grüne) bat den Waldbesitzern im Land Unterstützung an. Man werde die Probleme gemeinsam in den Griff bekommen. Der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt, Franz Prinz zu Salm-Salm, kritisierte hingegen die Politik. Die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien sei teilweise eine Katastrophe. Er forderte schnelle Hilfen und einen Krisenstab im Land.