Guten Morgen! Im Morgenticker bekommen Sie bis 11 Uhr alles, was heute in und für Sachsen-Anhalt wichtig ist. Schön, dass Sie hier sind.

Das Wichtigste am Morgen

06:46 Uhr | Magdeburger Stadtrat künftig live im Netz

Aus dem Rathaus ins Netz: Sitzungen des Magdeburger Stadtrats werden künftig live gestreamt. (Archivfoto) Bildrechte: IMAGO Im Stadtrat werden Entscheidungen getroffen, die jeden etwas angehen. Da geht es um den Neubau der Kita, Baumfällungen oder andere Dinge, die viele ganz unmittelbar betreffen. Um das transparenter und nachvollziehbar für jeden zu machen, wird der Stadtrat von Magdeburg seine Sitzungen künftig im Video-Livestream übertragen. Öffentlich waren die Sitzungen bislang auch schon, nun soll jeder Magdeburger aber auch von zu Hause zusehen können. Ein Antrag von Grünen/future, SPD und Linken wurde am Abend im Stadtrat beschlossen. Das Ganze soll gut 34.000 Euro kosten, die in den Stadthaushalt für kommendes Jahr einfließen.

06:37 Uhr | Bessere Anbindung für Weißenfelser Gewerbegebiet

In Weißenfels bekommt das Gewerbegebiet Am Schlachthof eine deutlich bessere Anbindung an die Bundesstraße 91. Dazu wird gebaut, unter anderem eine neue Straße. Sie soll Burgwebener Straße und B91 künftig miteinander verbinden. Vorteil: Weil Laster schneller auf die Autobahn kommen, werden die Wohngebiete ringsum entlastet. Das lässt sich das Land rund drei Millionen Euro kosten.

06:25 Uhr | Salzwedeler Schneekönigin gestohlen

Gesucht: die Figur der Schneekönigin aus Salzwedel Bildrechte: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Die Schneekönigin von Salzwedel ist weg. Gestohlen – trotz ihrer Größe von rund 1,80 Meter und ihrem Gewicht von etwa 70 Kilogramm. Laut Polizei ließen Unbekannte die Figur zwischen Sonnabendabend und Sonntagmittag mitgehen. Sie stand vor einem Glühweinstand auf dem Salzwedeler Weihnachtsmarkt und ist mehr als 1.000 Euro wert.

Zeugen gesucht Wer Hinweise zum Verschwinden der Schneekönigin geben kann, soll sich bei der Polizei im Altmarkkreis Salzwedel melden: 03901 8480.

06:12 Uhr | A2-Blitzer blitzen jetzt auch

Ab heute gilt es: Auf der A2 sollten Sie sich ans vorgeschriebene Tempolimit halten. Sie machen das sicher sowieso immer, aber ich will noch einmal daran erinnern. Und das aus gutem Grund: Denn rund um Magdeburg gehen in beiden Fahrtrichtungen ab heute die fest installierten Blitzer in Betrieb. Richtung Hannover stehen sie zwischen den Abfahrten Magdeburg-Rothensee und Magdeburg-Zentrum, Richtung Berlin zwischen Bornstedt und Irxleben. Busse und Laster werden laut Innenministerium immer kontrolliert, Autos je nach Verkehrslage.

05:57 Uhr | Bei Ameos wird wieder gestreikt

Ameos hat in Sachsen-Anhalt zehn Standorte. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Bei Ameos soll heute wieder gestreikt werden – und zwar in der Klinik in Schönebeck. Ärzte und Pflegepersonal sind ab 6 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Dazu ruft die Gewerkschaft Verdi auf. Sie verlangt mehr Geld für die Beschäftigten, die im Schnitt monatlich 500 Euro weniger als Kollegen an anderen Kliniken verdienen. Problem ist laut Verdi, dass Ameos zu keinen Verhandlungen bereit ist. Erst vorige Woche war an vielen Ameos-Kliniken im Land gestreikt worden, in Aschersleben, Staßfurt, Bernburg und Haldensleben. Konkrete Ergebnisse? Gibt es bislang nicht.​

05:38 Uhr | Nach Lkw-Unfall: Autobahn wieder frei

Vielleicht haben Sie auch im Stau gesteckt: Nach stundenlanger Sperrung der Autobahn 2 in Richtung Hannover ist die Strecke jetzt jedenfalls wieder frei. Gestern Nachmittag war dort ein Laster zwischen Rothensee und Magdeburg-Zentrum von der Straße abgekommen und umgekippt. Die Folge: Stau und verstopfte Straßen, auch in Magdeburg. Auf dass es heute flüssiger und unfallfrei läuft!

05:30 Uhr | Hallo, Sonne!