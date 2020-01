Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Nach Behördenangaben hat sich ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern infiziert. Er sei isoliert untergebracht und befinde sich in einem klinisch guten Zustand. Am Vormittag sollen weitere Details zu dem Fall bekanntgeben werden.



In China sind derweil inzwischen 104 Menschen an der neuartigen Lungenkrankheit gestorben. Die Bundesregierung will ausreisewillige Deutsche offenbar ausfliegen, schreibt der Spiegel.