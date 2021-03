Das sind die Top-Themen am Dienstag:

07:15 Uhr | Pracht-Bullen erstmals unter virtuellem Hammer

Bei einer großen Online-Auktion werden heute erstmals Zuchtbullen per Internet versteigert. Wie der Zuchtverband RinderAllianz mitteilte, ist wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen eine traditionlle Vor-Ort-Versteigerung nicht möglich. Die rund 100 Zuchttiere aus 45 Betrieben, die heute gegen Höchstgebot den Besitzer wechseln sollen, wurden vor der Auktion gefilmt und können so von den Interessenten in Augenschein genommen werden. Die Fleischrindbullenauktion startet um 13 Uhr. Den Katalog und den Zugang zum Mitbieten finden Sie hier.

Die RinderAllianz vertritt Rinderhalter in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und hat eine Geschäftsstelle in Bismark in der Altmark.

Diese Rassen stehen zur Auktion Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Gelbvieh-Fleisch, Limousin, Uckermärker, Fleckvieh-Simmental

Wer kann da schon widerstehen? Bildrechte: IMAGO / Frank Sorge

07:02 Uhr | IG Metall startet erste Warnstreiks

In der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt laufen heute erste Warnstreiks. Die Gewerkschaft IG Metall hat unter anderem die Mitarbeiter von Unternehmen in Halberstadt, Schönebeck und Nachterstedt zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern fordert die IG Metall in Sachsen-Anhalt unter anderem vier Prozent mehr Lohn und Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung. Die bisherigen Tarifrunden hatten kein Ergebnis gebracht. Die Arbeitgeber sehen die Branche durch die Digitalisierung und die Corona-Krise belastet.

06:41 Uhr | Innenminister: Polizisten schneller impfen

Sachsen-Anhalts Innenminister Michael Richter fordert eine schnellere Impfung der Polizisten im Land. Der CDU-Politiker sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Impfverordnung könne in diese Richtung geöffnet werden. Das zeigten unter anderem Beispiele aus Brandenburg und Berlin. Dort erhielten tausende Polizeibeamte derzeit den Impfstoff von Astra-Zeneca. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers in großen Teilen ungenutzt bleibt. Innenminister Richter will seinen Vorschlag bei der heutigen Sitzung der Landesregierung einbringen.

Im Landkreis Stendal sollten in der vergangenen Woche 330 Polizisten schon die zweite Corona-Impfung erhalten. Die Beamten hatten Mitte Januar ihre Erstimpfung bekommen, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren.

Aktuell gehören Polizisten laut Impfverordnung des Bundes zur Kategorie 3 ("Erhöhte Priorität"), gemeinsam mit beispielsweise Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind.

06:25 Uhr | Presseschau – der Blick in die Zeitungen

Die stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union, Kerstin Rinke, hat ihren Austritt aus der CDU erklärt . Das berichtet die Volksstimme und zitiert aus jener Erklärung. So kritisiere Rinke den "sehr despektierlichen Umgang mit der Frauenquote". Als eigentlichen Austrittsgrund formuliert sie aber, dass sich "die Ausrichtung der CDU Sachsen-Anhalt nach rechts verschoben" habe.

. Das berichtet die Volksstimme und zitiert aus jener Erklärung. So kritisiere Rinke den "sehr despektierlichen Umgang mit der Frauenquote". Als eigentlichen Austrittsgrund formuliert sie aber, dass sich "die Ausrichtung der CDU Sachsen-Anhalt nach rechts verschoben" habe. Gibt es etwas Neues in der Impfaffäre des Halleschen Oberbürgermeisters Bernd Wiegand? – Nein . Trotzdem: Während einige noch dessen Auftritt bei Markus Lanz verdauen, zeichnet die Mitteldeutsche Zeitung heute auf einer ganzen Seite mit Zitaten von ihm und aus der Politik den Streit-Charakter des OB nach und vergisst auch nicht, an zurückliegende Auseinandersetzungen zu erinnern.

des Halleschen Oberbürgermeisters Bernd Wiegand? – . Trotzdem: Während einige noch dessen Auftritt bei Markus Lanz verdauen, zeichnet die Mitteldeutsche Zeitung heute auf einer ganzen Seite mit Zitaten von ihm und aus der Politik den Streit-Charakter des OB nach und vergisst auch nicht, an zurückliegende Auseinandersetzungen zu erinnern. Und sonst? – Michail "Gorbi" Gorbatschow wird 90 und die Zeitungen sind voll mit Ehrungen und Rückblicken. Als "Mann der Einsichten" überschreibt die FAZ ihren Beitrag, den "Wegbereiter der Deutschen Einheit" ehrt die Berliner Morgenpost schon per Überschrift, als "Mann mit dem freien Blick" beschreibt ihn die Süddeutsche Zeitung, während das Neue Deutschland einen "verspäteten Reformer" ankündigt und die Zeitungen der Funke-Mediengruppe Gorbatschow als "humorvoll auch im hohen Alter" betiteln. Einen persönlichen Rückblick auf Gorbatschows Schaffen präsentiert die taz, deren Autorin seit 25 Jahren Osteuropa-Expertin ist, unter der Überschrift "Meine Lehr- und Wanderjahre mit Gorbatschow". Schmal und mit Wattejacke: So steht das Gorbatschow-Denkmal seit dem Tag der Einheit 2020 am Dessauer Markt. Bildrechte: dpa

06:03 Uhr | Haseloff will Lockerungen unabhängig von Inzidenzen

Der Sachsen-Anhalt-Plan 2021 sieht eine Öffnungsstrategie für nahezu jeden Bereich vor, gestaffelt nach den Inzidenzen 50 und 35 sowie der Dauer, mit der sie gehalten werden können. Wenn es nach Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) geht, sollten jedoch schon vorher weitere Lockerungen möglich sein. Mit Blick auf Motivation und Disziplin der Bevölkerung sagte Haseloff der Funke-Mediengruppe, viele seien nach dem Lockdown erschöpft. "Deshalb sollten wir mehr erlauben – mit strengen Hygienemaßnahmen, Tests und Impfangeboten". Als Beispiele nannte er Training im Sportverein sowie den Besuch von Kleidungsläden oder Museen.