Auch wenn es in Sachsen-Anhalt weiter offiziell keinen Corona-Fall gibt, hat das Virus trotzdem Auswirkungen auf unser Bundesland. Die Stadt Magdeburg untersagt ab sofort Konzerte und andere Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern. Damit droht den deutschen Handballern am Freitag in Magdeburg ein Geisterspiel. Geprüft wird auch, ob das nächste Heimspiel des 1. FC Magdeburg verlegt wird.



Wegen des Virus stehen aktuell acht Schulkassen in Sachsen-Anhalt unter Quarantäne, die Ski-Reisen nach Südtirol gemacht hatten. Einen bestätigten Corona-Erkrankten gibt es unter ihnen bisher aber nicht.



Weitere Infos zu abgesagten Veranstaltungen im Land haben wir hier zusammengefasst: