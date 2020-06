06:58 Uhr | Gericht: Aufweichung Mindestabstand in der Schule rechtens

Schüler in Sachsen-Anhalt dürfen auch ohne den geltenden corona-bedingten Mindestabstand unterrichtet werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. In seiner Entscheidung wies das Gericht den Antrag eines Grundschullehrers ab, der gegen die Aufweichung des Abstandsgebotes geklagt hatte. Den Richtern zufolge verletzen die geltenden Regeln nicht die staatliche Pflicht zum Schutz der Gesundheit von Lehrern und Schülern.

Gerade die Schulen bereiten aktuell in Magdeburg sorgen. Wegen zweier bestätigter Sars-CoV-2-Infektionen wurden acht Einrichtungen vorsorglich geschlossen.

06:37 Uhr | Braunbärdame im Tierpark am Hexentanzplatz gestorben

Traurige Nachricht aus dem "Tierpark Hexentanzplatz" im Harz: Dort ist eine bald 34 Jahre alte Braunbärdame gestorben. Wie es hieß, hatte die Bärin altersbedingt stark abgebaut, Tierärzte hätten es in der vergangenen Woche von seinen Qualen erlöst, teilte die Tierparkverwaltung in Thale mit. Mascha, so der Name der Bärin, wurde 1986 im Bergzoo Halle geboren und lebte zuletzt im in dem Tierpark am Hexentanzplatz (das ist gegenüber der beliebten Rosstrappe). Übrigens: Der Tierpark beherbergt derzeit mehr als 60 Tierarten, die im Harz heimisch sind oder waren.

06:25 Uhr | Kritik: Zu wenig Kontrollen in der Fleischindustrie

In der Debatte um das Beschäftigungsmodell mit billigen Arbeitskräften in der Fleischindustrie hat Grünen-Politikerin Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) Klarheit und Transparenz gefordert. In der MDR-Sendung "FAKT IST!" aus Magdeburg sagte Künast: "Das System muss umzingelt werden mit Kontrollen." Es müsse klar nach Arbeits- und Gesundheitsschutzregeln definiert werden. Künast schlug vor, dass der Zoll zukünftig wieder verstärkt prüfen solle, ob die Basisregeln in den Betrieben eingehalten würden. Zudem müsse Klarheit darüber herrschen, wie viel Quadratmeter pro Arbeitnehmer eine angemessene Wohnunterkunft haben sollte.