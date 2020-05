06:43 Uhr | Krankenstand im März außergewöhnlich hoch

Um die Zahl der Krankmeldungen zu Beginn der Pandemie gab es schon Kontroversen: Mehr oder nicht? Blieben die Leute zuhause, weil es telefonisch möglich war, sich krankschreiben zu lassen? Eine Erhebung der Techniker Krankenkasse hat nun erbracht, im März hätten sich so viele Beschäftigte krank gemeldet wie zuletzt vor 20 Jahren. Demnach lag der Krankenstand bei 6,84 Prozent (März 2019: 5,3 Prozent). TK-Vorstandschef Jens Baas sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Ursache seien offenbar überwiegend präventive Krankmeldungen wegen der Corona-Pandemie. Anscheinend hätten sich viele Menschen mit Erkältungssymptomen an die Empfehlung gehalten, vorsorglich zu Hause zu bleiben, um ihre Mitmenschen nicht zu gefährden.

​06:27 Uhr | Weitere Millioneninvestition in Sandersdorf-Brehna geplant

In Sandersdorf-Brehna im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bahnt sich nach der Ansiedlung einer Papierfabrik eine weitere Millioneninvestition an. Das Brandenburger Unternehmen RECON T will eine Papiersortieranlage bauen. Geschäftsführer Uwe Bartz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seine Firma wolle 38 Millionen Euro investieren. Nach Einschätzung von Bartz könne die Anlage in zwei Jahren entstehen. Knapp 50 Arbeitsplätze würden geschaffen. Die Anlage soll hinter der Papierfabrik stehen, die derzeit noch gebaut wird. Somit gebe es kurze Wege bei der Zusammenarbeit.

06:12 Uhr | Startschuss für Sanierung der Marktkirche in Halle

In Halle wird die Marktkirche bis 2021 umfangreich saniert. Dafür fällt am Dienstag der offiziell Startschuss. Die Marktkirche ist schon seit einigen Jahren sanierungsbedürftig und soll in den nächsten zwei Jahren zudem barrierefrei werden. Gestaltet wird ein neuer Besucherempfang und ein Kirchencafé ist geplant. Das Vorhaben kostet mehr als drei Millionen Euro.

Bildrechte: dpa

06:01 Uhr | Kabinett will heute weit reichende Lockerungen beschließen

Vor einer Woche hat Sachsen-Anhalt den Plan für die bisher weitreichendsten Lockerungen in der Corona-Krise bekannt gegeben: Heute will das Kabinett die nächsten Schritte offiziell beschließen, die ab dem 28. Mai mit der so genannten sechsten Eindämmungsverordnung gelten sollen.



Dazu gehört unter anderem

Touristen aus anderen Bundesländern wieder einreisen und übernachten zu lassen

Schwimmbäder, Freizeitparks und Kultureinrichtungen und weitere Einrichtungen unter Auflagen wieder öffnen zu lassen

private Feiern mit bis zu 20 Personen unter Auflagen zu erlauben

Am Nachmittag will die Landesregierung dazu (virtuell) vor die Presse treten.

05:58 Uhr | Neustart der Dritten Liga ist nun offiziell

Er hatte sich übers Wochenende mächtig hochgeschaukelt: Der Konflikt um den Neustart der Dritten Liga, den der Deutsche Fußballbund (DFB) bereits auf den 30. Mai gelegt hat. Gestern entschied nun ein außerordentlicher DFB-Bundestag: Es geht weiter. Der Antrag auf Abbruch der aktuellen Spielzeit kam danach gar nicht mehr zur Abstimmung. Das wollten eigentlich die Fußballverbände Sachsen-Anhalt und Sachsen erreichen.

Hintergrund sind Fragen der unterschiedlichen Trainingsbedingungen unter Corona-Auflagen und wie das finanziell zu verkraften ist. Ein anderer Antrag auf eine künftig zweigleisige 3. Liga hatte keine Chance. Mehr zur aktuellen Lage bei den Kollegen von "Sport im Osten".

05:49 Uhr | Weiter Sonne-Wolken-Mix