Guten Morgen! Hatten Sie ein paar Tage frei und konnten Pfingsten genießen? Dann konnten Sie den Sonntag hoffentlich ganz im Hier und Jetzt verbringen ohne Gedanken an den Arbeitsstart am Montag. Auf geht es nun in die kurze Woche und ein herzliches willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag. Mein Name ist Mandy Ganske-Zapf und ich begleite Sie bis 11 Uhr in den Tag!