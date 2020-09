06:40 Uhr | In Köthen kommt ein Igel selten allein

Zum Aufpäppeln in Köthen: Igelnachwuchs! Bildrechte: MDR/Jana Müller Das wird Ihren Morgen versüßen: In der Igel-Auffangsstation von Antje Sterl in Köthen sind momentan sechs kleine Igel. Den Igel-Nachwuchs hat sie schon von 40 auf 115 Gramm Gewicht hochgepäppelt und wird sie über den Winter weiter pflegen. Außerdem hat Antje Sterl seit Jahresbeginn Igel "Paulchen" aufgenommen, der ist blind und würde in der freien Natur nicht überleben.



Für die kleinen Igel ist Paulchen wie ein Papa und hat sein Nest geteilt. Allerdings muss Paulchen langsam die Augen zuklappen, denn die Winterschlafzeit beginnt; schon jetzt döst er vor sich hin und wird bald nicht mehr wach zu kriegen sein.

Die Kleinen dagegen müssen weiter fressen, um den Winter zu überleben. Der blinde Igel Paulchen findet in Köthen einen sicheren Ort. Bildrechte: MDR/Jana Müller

06:18 Uhr | Überfall in Salzwedel – Polizei sucht Zeugen

Überfall gestern in Salzwedel: Zwei Maskierte sollen in der Hansestadt einen Supermarkt überfallen haben. Laut Polizei rissen sie eine Kasse aus der Verankerung. Danach seien sie mit einem silbergrauer Keinwagen verschwunden. Bei der Fahndung nach den Tätern wurden auch ein Hubschrauber und ein Fährtensuchhund eingesetzt. Doch bisher führte das nicht zu den Tätern. Die Polizei sucht Zeugen.

06:01 Uhr | Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt begrüßt Vorstoß zu erweiterten Fieberambulanzen

Wie umgehen mit möglichen Corona-Symptomen in Herbst und Winter? Die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen-Anhalt begrüßt dazu den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für bundesweite Fieberambulanzen. KVSA-Chef Burkhard John sagte MDR SACHSEN-ANHALT, im Herbst würden sowohl Patienten mit einem normalen Infekt, mit einer echten Grippe oder auch mit Covid-19 in die Arztpraxen kommen. Um sie zu differenzieren, müsse viel getestet werden. Hier könnten die Fieberambulanzen die Arztpraxen entlasten, weil die das möglicherweise nicht schafften.

05:54 Uhr | Prozess gegen Attentäter von Halle geht weiter

Der Prozess gegen den Attentäter von Halle geht an diesem Dienstag weiter. Im Fokus steht die Flucht des Mannes, nachdem er versucht hatte, gewaltsam in die Synagoge im Paulusviertel von Halle einzudringen. Dort war er an der Holztür gescheitert, erschoss dann aber auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau, außerdem einen 20-Jährigen in einem nahegelegenen Dönerladen. Als er von diesen Tatorten weiter flüchtete, erreichte er später den Ort Wiedersdorf im Saalekreis, wo er zwei Menschen anschoss.

Der Attentäter hatte am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. An diesem Prozesstag nun sollen weitere Polizisten und Augenzeugen aus Halle zur Flucht aussagen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Das Bündnis "Solidarität mit den Betroffenen – keine Bühne dem Täter" will ab 8 Uhr vor dem Landgericht in Magdeburg zu einer Mahnwache zusammenkommen. Das Verfahren ist in Naumburg anhängig, wird aber aus Platzgründen in Magdeburg abgehalten.

05:39 Uhr | Trocken, sonnig, bis 29 Grad Celsius