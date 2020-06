In Straßenumfragen (nicht repräsentativ, ja, aber dennoch interessant für ein Stimmungsbild) sagen so einige Leute im Moment, dass ein Auslandsurlaub in diesem Jahr nicht geplant ist. Wegen Corona. Ich kann das verstehen. Denke ich an die vielen Reisebüros und andere Touristiker, verstehe ich aber auch die Sorgen, die sie haben. So wie bei Lars Pennewitz, der ein Reisebüro in Haldensleben hat. Er sagt: "Die Reisen, die aktuell gebucht werden, in wirklich minimaler Stückzahl sind für 2021 oder maximal für Ende diesen Jahres." Die Kollegen von MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE haben ihn besucht.