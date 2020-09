Ein genauerer Blick bei der Gelegenheit auf den Süden des Landes in Sachen Warnstreik im Nahverkehr : Gestreikt wird bei der Havag in Halle und auch die PVG Burgenlandkreis kündigte an, dass die Streiks Weißenfels, Zeitz und das Umland betreffen. Auch der Schülerverkehr sei betroffen.

Für viele wird es heute nervig, denn Busse und Bahnen stehen in Teilen des Landes still – wegen Streik. Aber in Naumburg, da läuft es: Die Straßenbahn verkehrt im Normalbetrieb, teilte die Straßenbahn GmbH mit. Betriebsbeginn war 5:27 Uhr ab Marientor zum Salztor, die erste Fahrt ab Salztor zum Hauptbahnhof um 5:34 Uhr - bis 21 Uhr heute Abend mit durchgängigem Linienverkehr, die letzte Fahrt soll planmäßig um 21:00 Uhr ab Hauptbahnhof sein.

Am Sonnabend jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 30. Mal. Bei MDR SACHSEN-ANHALT gibt es einen neuen Podcast, weil es immer noch so ist, dass wir mehr miteinander reden sollten. Ins Gespräch kommen bei uns die Reporter Doreen Jonas und Mario Köhne. Doreen Jonas ist aufgewachsen in Öbisfelde – im DDR Grenzgebiet, in das man nur mit Passierschein durfte. Mario Köhne kommt aus dem nordwestlichsten Zipfel Deutschlands, aus Lingen an der Ems, also ursprünglich mehr als 300 Kilometer von Sachsen-Anhalt entfernt. Seit knapp 3 Jahren lebt er jetzt in Magdeburg.