Kuriose Gerichtsverhandlung heute am Dessauer Landgericht: Dort startet das Berufungsverfahren gegen einen Mann aus Coswig, der mehr als 1.000 Postsendungen nicht zugestellt haben soll – obwohl das als Angestellter eines Zustelldienstes eigentlich sein Job gewesen wäre. Stattdessen hatte der Mann die Sendungen zwischen 2012 und 2015 in seiner Wohnung aufbewahrt, urteilte das Amtsgericht in Zerbst. Weil der Mann das bestritt und in Berufung ging, befassen sich heute die Richter in Dessau mit dem Fall. Sie werfen ihm vor, das Postgeheimnis verletzt zu haben. Übrigens: Das Gericht in Zerbst hatte den 46-Jährigen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen (Strafe insgesamt: 3.600 Euro) verdonnert.