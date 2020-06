​Die Top-Themen heute Morgen:

07:22 Uhr | Quarantäne: Spendenübergabe von "MORITZ HILFT!" in Magdeburg

In Magdeburg befinden sich derzeit hunderte Menschen im Stadtteil Neue Neustadt in Corona-Quarantäne. Die betroffenen Anwohner werden von den Johannitern mit Grundnahrungsmitteln versorgt. Nachdem die Rufe der Menschen in den Wohnblöcken nach besserer Versorgung aber immer lauter wurden, haben sich kurzerhand sechs Organisationen zusammengetan und die Initiative "MORITZ HILFT!" gegründet. Sie sammelt Spenden - darunter nicht nur Lebensmittel, sondern auch Spielzeug für die Kinder. In Quarantäne vergeht die Zeit schließlich nur langsam. Gestern wurden die Spenden zum ersten Mal entgegengenommen. Dabei kamen schon einige Kartons zusammen. Spendenübergabe von "MORITZ HILFT!" an Bewohner in Magdeburg Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

07:05 Uhr | Süßkirschen-Ernte in Sachsen-Anhalt startet

Die Süßkirschen-Ernte in Sachsen-Anhalt beginnt heute. Bildrechte: Daniela Dufft In Sachsen-Anhalt beginnt heute die Süßkirschen-Ernte. Die Obstbauern im Land rechnen mit einer geringeren Ausbeute als im vergangenen Jahr. Schuld daran seien die Fröste zur Zeit der Kirschblüte, sagte der Geschäftsführer des zuständigen Landesverbands "Sächsisches Obst", Uwe Jentzsch. Offiziell eröffnet wird die Erntesaison heute in Salzatal im Saalekreis. Im vergangenen Jahr hatten die Obstbauern rund 2.040 Tonnen Süßkirschen geerntet. - Ich habe übrigens in meinem Garten bereits geerntet: Leider waren nur 11 Früchtchen am Baum. Zugegeben, es ist auch noch ein junger Baum.

06:45 Uhr | Seltener Grottenolm bekommt offenbar Nachwuchs

Ein weiblicher Grottenolm in der Hermannshöhle bekommt offenbar bald Nachwuchs. Bildrechte: Rübeländer Tropfsteinhöhlen Es gibt möglichweise bald Nachwuchs bei den Grottenolmen im Harz. Genauer gesagt in der Hermannshöhle. Dort befindet sich deutschlandweit das einzige Vorkommen dieser Tiere. Die Betreiber der Höhle sprechen bereits von einer Sensation. Schon lange wird dort auf Nachwuchs gehofft. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass ein weiblicher Grottenolm befruchtete Eier in sich trägt. Viel ist über die rätselhaften Tiere nicht bekannt. Sie werden etwa 30 Zentimeter lang und offenbar älter als 100 Jahre. Die "schwangere" Grottenolm-Dame ist übrigens schon etwa 85 Jahre alt.

06:26 Uhr | Keine Urlauber aus Risikogebieten in Sachsen-Anhalt?