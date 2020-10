Einen schönen Donnerstag! Heute ist der 8. Oktober 2020 und Sie haben in den Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT geklickt. Das freut mich! Luca Deutschländer ist mein Name. Wenn Sie mögen, verbringen wir diesen Vormittag bis 11 Uhr gemeinsam. Ich liefere Ihnen das Wichtigste an diesem Morgen aufs Smartphone oder den PC, Sie starten gut informiert in diesen Tag. Machen wir so? Na dann, auf geht's.



Zuerst eine gute Nachricht: Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), ist nach einer Coronavirus-Infektion wieder gesund. Er und seine Frau hätten negative Testergebnisse bekommen, teilte Ulrich mit. Die Quarantäne sei beendet, er könne sein Amt wieder wahrnehmen, schrieb Ulrich bei Twitter.