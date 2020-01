Mein Name ist Michael Rosebrock und ich wünsche einen guten Morgen! Bis 11 Uhr bekommen Sie hier die Nachrichten aus und für Sachsen-Anhalt. Wie immer kurz und kompakt zusammengefasst, damit Sie wissen, was passiert. Eines der Topthemen im Land wird heute von Amazon "geliefert". Der Online-Versandhandel stellt sein neues Logistikzentrum in Osterweddingen in der Börde vor. Trotz offensichtlicher Bauarbeiten hat sich der Konzern da ja bislang bedeckt gehalten. Außerdem hat Handball-Deutschland am Abend bei der EM gegen Tschechien mit 26:22 gewonnen. Am Sonnabend spielen unsere Jungs nun in Stockholm gegen Portugal um Platz 5. Immerhin…