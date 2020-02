Unser erster Blick richtet sich heute Morgen nach Hanau. Das liegt in Hessen in der Nähe von Frankfurt am Main. Dort sind nach Angaben der Polizei am späten Abend in zwei Shisha-Bars mehrere Menschen erschossen worden. Es gibt auch lebensgefährlich Verletzte. Der mutmaßliche Täter und eine weitere Person seien tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Mehr dazu finden Sie hier bei unseren Kollegen vom Hessischen Rundfunk.



Im hessischen Hanau sind am späten Abend acht Menschen in einer Bar erschossen worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK