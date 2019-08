Nach Gewitter und Starkregen am Abend sind keine größeren Schäden in Sachsen-Anhalt gemeldet worden. In Barby im Salzlandkreis standen einige Straßen unter Wasser, auch in Oranienbaum im Landkreis Wittenberg wurden Straßen überschwemmt. In Wittenberg-Nudersdorf stürzten Bäume um. Verletzt wurde niemand.