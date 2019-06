06:33 Uhr | Anschlussstelle Irxleben auf A2 gesperrt

Autofahrer müssen sich ab heute auf Einschränkungen an der Anschlussstelle Irxleben auf der der A2 Hannover-Berlin einstellen. Laut Verkehrsministerium werden Auf- und Abfahrten in Richtung Berlin gesperrt. Für rund 250.000 Euro werden in den kommenden drei Wochen die Asphaltdecken erneuert. Autofahrer müssen auf die benachbarte Anschlussstelle Bornstedt ausweichen.

06:09 Uhr | Luftgewehrschüsse auf zwei Mädchen in Halberstadt

In Halberstadt sind zwei Mädchen durch Schüsse aus einem Luftgewehr leicht verletzt worden. Laut Polizei waren die 13-Jährigen abends in der Stadt unterwegs, als ein Mädchen einen Schmerz am Oberarm verspürt habe. Die andere sei kurz darauf an der Hand getroffen worden. Anschließend hätten beide ein Luftgewehr-Projektil gefunden. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls.

05:58 Uhr | Haus in Gommern nach Blitzeinschlag unbewohnbar

Auch gestern sind seit dem Nachmittag wieder heftige Unwetter über Teile Mitteldeutschlands gezogen. In Leitzkau im Jerichower Land schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Nach Abgaben der Leitstelle waren fünf Feuerwehren vor Ort, um den Brand zu löschen. Bei den Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung zu, Bewohner wurden nicht verletzt. Das Haus ist unbewohnbar. Fünf Feuerwehren waren bei dem Brand im Einsatz. Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich

05:38 Uhr | Wolken-Sonne-Schauer-Mix