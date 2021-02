In Sachsen-Anhalt ist bislang noch unklar, wie die geplanten kostenlosen Corona-Schnelltests für alle genau umgesetzt werden sollen. Eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT in den Landkreisen und kreisfreien Städten ergab, dass es derzeit noch an Informationen mangelt. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld etwa teilte mit, man habe selbst erst aus den Medien von den Plänen erfahren. Magdeburg erwartet erst in den kommenden Tagen Einzelheiten. Der Altmarkkreis Salzwedel spricht von einer notwendigen landesweiten Regelung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch angekündigt, dass ab dem 1. März überall in Deutschland kostenfreie Corona-Schnelltests zur Verfügung stehen sollen. Schneller als der Bund ist Halle. Dort können sich alle Bürgerinnen und Bürger von Donnerstag an kostenlos per Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Der Service wird laut Stadt zunächst für einen Zeitraum von vier Wochen in der Teststation Magdeburger Straße angeboten. Falle ein Schnelltest-Ergebnis positiv aus, werde unmittelbar ein regulärer PCR-Test gemacht.