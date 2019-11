Gegen 3:30 Uhr auf Arbeit zu fahren, macht in Magdeburg im Moment besonderen Spaß. Geht mir jedenfalls so. Denn: Überall in der Innenstadt funkeln Lichter der Magdeburger Lichterwelten. Sieht wirklich gut aus! Was ebenfalls gut aussieht: der Quedlinburger Weihnachtsmarkt. Der wurde gestern Abend eröffnet und lädt nun bis 22. Dezember zu Glühwein, Handwerk und Budenzauber ein.