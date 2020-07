Der Schienenfahrzeugbau-Zulieferer Molinari in Dessau-Roßlau erweitert die Produktion. Konzernchef Michele Molinari sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man wolle in Zukunft auch elektrische Bestandteile montieren. Dazu seien die ersten Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, um zum Beispiel Kabelbäume und Schaltschränke zu fertigen. Außerdem sollen die Werkhallen in Dessau-Roßlau modernisiert werden. Das Unternehmen hatte zuletzt einen langfristigen Vertrag mit einem russischen Hersteller über die Endmontage von 1.000 Güterwaggons geschlossen.

Einbrecher muss nach sieben Einbrüchen für mehr als sieben Jahre ins Gefängnis. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Halle muss ein Einbrecher für siebeneinhalb Jahre in Gefängnis. Das haben die Richter am Landgericht Halle entschieden. Der 57-Jährige war Ende 2018 in Halle und Teutschenthal in insgesamt sieben Häuser eingestiegen. Im vergangenen Oktober konnte er festgenommen werden. Der Verurteilte war erst kurz vor den Taten aus dem Gefängnis entlassen worden.​