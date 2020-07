Knapp 60.000 Kinder in Sachsen-Anhalt leben derzeit in Armut. Das geht aus einer Bertelsmann-Studie hervor, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Demnach sind Kinder in den großen Städten am stärksten betroffen. In Halle leben mehr als 11.000 Kinder in Armut, in Magdeburg knapp 9.000. Die Linken-Landtagsabgeordnete Eva von Angern sprach sich bei MDR SACHSEN-ANHALT für eine eigenständige Kinder-Grundsicherung auf Bundesebene aus. Kinder seien keine kleinen Arbeitslosen. Das Land könne gemeinsam mit den Kommunen einen Maßnahmenplan entwickeln. Kostenfreie Lernmittel und Mittagessen seien wichtige Punkte.