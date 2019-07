Heute vor genau zehn Jahren hat sich das Leben in Nachterstedt im Salzlandkreis komplett verändert. Am frühen Morgen stürzten bei einem Erdrutsch am Concordiasee Häuser und Bäume in die Tiefe. Drei Menschen starben, die Leichen wurden nie gefunden.



An dieses Unglück wird auch heute erinnert. In diesem Jahr gibt es aber deutlich mehr Zuversicht. Denn am vergangenen Wochenende wurde der Strand am Schadelebener Ufer wiedereröffnet.