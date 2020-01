Willkommen im Morgenticker! Hier erfahren Sie bis 11 Uhr, was Sie heute in Sachsen-Anhalt wissen sollten.

Das Wichtigste am Morgen:

06:12 Uhr | Unbefristete Streiks? Abstimmung bei AMEOS hat begonnen

Die Lage an den AMEOS-Kliniken in Sachsen-Anhalt ist verzwickt, der Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi festgefahren. Heute haben deshalb die Urabstimmungen über unbefristete Streiks begonnen. Am Klinikum können Verdi-Mitglieder zunächst bis 8 Uhr und dann am Nachmittag darüber abstimmen. Das Ergebnis der Urabstimmung soll nächste Woche Sonnabend feststehen.

05:56 Uhr | Einigung: Fahrplan für den Kohleausstieg steht

Wann geht das Kraftwerk in Schkopau nun vom Netz? Das soll heute Vormittag bekannt gegeben werden. (Archivfoto) Bildrechte: imago images / photo2000 Der entscheidende Durchbruch kam gegen halb 2 in der vergangenen Nacht: Da haben sich der Bund und die vier vom Kohleausstieg betroffenen Bundesländer – also auch Sachsen-Anhalt – auf einen konkreten Fahrplan für den Kohleausstieg geeinigt. Das ist ein wichtiger Schritt, hatte es im Vorfeld des Spitzentreffens doch Kritik an der Bundesregierung gegeben, auch aus Sachsen-Anhalt. Wie die Bundesregierung in der Nacht mitteilte, soll der Zeitplan jetzt mit den Energie-Konzernen in einem Gesetz festgezurrt werden. Das soll noch diesen Monat auf den Weg gebracht werden.