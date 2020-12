Die Tafeln in Sachsen-Anhalt schauen zuversichtlich auf das anstehende Jahr. Der Landeschef der Tafeln, Andreas Steppuhn, sagte, man gehe wegen der Erfahrungen in diesem Jahr gestärkt in 2021. Die abgelaufenen zwölf Monate seien eine Herausforderung gewesen – und zugleich lehrreich. Dank neuer Arbeitsabläufe, die Corona-bedingt aus der Not heraus entstanden waren, funktioniere die Versorgung mit gespendeten Lebensmitteln wieder. Nach Schätzungen des Landesverbandes wurden in diesem Jahr rund 53.000 Bedürftige mit Lebensmitteln von den Tafeln versorgt – etwa 3.000 mehr als im Jahr davor.

In Merseburg nimmt das Carl-von-Basedow-Klinikum seit gestern Abend nur noch Covid-Patienten auf. Nicht-Corona-Patienten werden von Krankenhäusern in Halle versorgt. Das teilte die Klinik auf Facebook mit und verwies auf die angespannte Corona-Lage. Demnach ist der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr möglich ist, eine Versorgung von Covid- und Nicht-Covid-Patienten parallel aufrechtzuerhalten. Das Pflegepersonal in der Merseburger Klinik gerate zunehmend an die "Grenze des Leistbaren".



Der Klinik zufolge wird aber kein Patient abgelehnt oder nicht behandelt. Wer mit einem Notfall zu Fuß in das Krankenhaus kommt, wird erstversorgt und dann nach Halle gebracht. Unfallverletzte oder Patienten mit Herzinfarkt würden direkt im Rettungswagen nach Halle gebracht. Die Geburtsstation in Merseburg bleibt dagegen offen.